❕Правительство Москвы выделит 68 млрд рублей на развитие Крыма Программу торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Крымом и Москвой продлили до 2028 года.
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