БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не садись голой попой на ежа!

Не садись голой попой на ежа!

Киркорова не простили и объявили полный бойкот на ТВ. Сцены с его участием вырежут даже из уже отснятого к НГ материала Ну что, кто там не верил, что участников позорной вечеринки от Ивлеевой в клубе Мутабор по итогу всё-таки накажут? Если честно, я и сам не поверил бы в возможность подобного, если бы об этом не раструбили самые известные СМИ страны, такие как Московский Комсомолец, Российская Газета, Комсомольская Правда и т.

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