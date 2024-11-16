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Мнение. Правительству Франции настало время перестать экономить на учителях

Мнение. Правительству Франции настало время перестать экономить на учителях

Международная программа мониторинга успеваемости учащихся (PISA) организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показала отставание французских учащихся по чтению, естественным наукам и математике, заявил Александр Сабату, депутат Национального собрания Франции от партии «Национальное объединение» (RN), 14 ноября пишет французский журнал Valeurs actuelles.

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