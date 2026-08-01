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Базу отдыха с банным комплексом продают в Горном Алтае за 87 млн рублей. Фото

Базу отдыха с банным комплексом продают в Горном Алтае за 87 млн рублей. Фото

В селе Акташ Республики Алтай выставили на продажу базу отдыха "Караван" за 87 млн рублей. Объект расположен на пересечении Чуйского и Улаганского трактов, при этом сама база находится на удалении от трассы.

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