Сийярто: Венгрия — единственная страна, которая не поставляла Украине оружие

Венгрия – единственная страна в Европейском союзе и НАТО, которая не поставляет оружие в Украину, заявил Золтан Ковач, госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии.
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