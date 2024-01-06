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В США пассажирский самолет потерял часть фюзеляжа во время полета

В США пассажирский самолет потерял часть фюзеляжа во время полета

В США во время полета пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines, направлявшийся из Портленда в Онтарио, потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором, сообщается на сайте телевизионной станции Портленда Katu.

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