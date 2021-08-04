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Российские гандболистки – в полуфинале олимпийского турнира!

Российские гандболистки – в полуфинале олимпийского турнира!

Женская сборная России по гандболу со счетом 32:26 обыграла команду Черногории в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

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