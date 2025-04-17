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В Госдуме предложили вернуть 50% скидку на штрафы для водителей

В Госдуме предложили вернуть 50% скидку на штрафы для водителей

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть для автомобилистов, нарушающих ПДД, скидку в 50% за своевременную оплату штрафа, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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