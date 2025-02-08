Театр абсурда
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Театр абсурда

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Британский недоросль поехал на Украину охотиться на русских, но те посмели его убить

Британский недоросль поехал на Украину охотиться на русских, но те посмели его убить

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Отец еще одного британского негодяя льет крокодильи слезы по своему сыночку-недотепе и возмущается тем, что русские, которых сынок поехал на Украину убивать , посмели разнести на клочки его чадо.

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