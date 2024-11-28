В Грузии снова протесты. Виноват Евросоюз?

В Грузии снова вспыхнули акции протестов. На этот раз поводом стало заявление премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе о том, Тбилиси отказывается вести переговоры по вопросу вступления страны в Евросоюз.
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