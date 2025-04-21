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Хаяси: Япония следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине

Хаяси: Япония следит за тенденциями вокруг ситуации на Украине

Япония следит за тенденциями вокруг урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси на фоне пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным и завершившегося 21 апреля, слова генсека передает РИА Новости.

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