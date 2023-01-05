«Рэпторз» отыграли 21 очко за 3 минуты и перевели игру с «Бакс» в овертайм

«Торонто» совершил впечатляющий камбэк в концовке матча против «Милуоки» (101:104, ОТ). За 3:08 до конца четвертой четверти «Рэпторз» проигрывали 69:90, но сумели нивелировать отставание и перевести игру в дополнительное время.