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Орловская область встречает участников Всероссийского семейного совета

Орловская область встречает участников Всероссийского семейного совета

С 24 по 28 сентября в Орле состоится выездное заседание Всероссийского семейного совета в рамках специального проекта по развитию и поддержке семейного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Семейные компании России».

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