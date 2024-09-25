Орловская область встречает участников Всероссийского семейного совета

С 24 по 28 сентября в Орле состоится выездное заседание Всероссийского семейного совета в рамках специального проекта по развитию и поддержке семейного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Семейные компании России».
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