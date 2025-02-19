Генпрокуратура обвинила Болсонару в попытке госпереворота в 2022 году

Генеральная прокуратура Бразилии обвинила бывшего президента южноамериканской республики Жаира Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году, насильственной отмене верховенства закона и участии в преступной организации.
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