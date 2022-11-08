Очень вкусно получается

Это очень вкусно! А самое приятное, что его легко и быстро сделать! Вы можете взять эти ленивые чебуреки на работу, чтобы перекусить, можете взять их в школу, а можете просто позавтракать с чаем или кофе! В любом случае это вкусно и удобно! Очень рекомендую!!! Также для приготовления чебуреков не обязательно тратить много времени на тесто, лаваш сейчас доступен в магазинах, из него можно приготовить много разных блюд, у нас на канале есть очень интересные идеи, посмотрите! Для приготовления ленивых чебуреков я специально покупаю круглую питу, но если ее нет, можно взять обычную и с помощью тарелки вырезать круг.