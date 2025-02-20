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Жители Одессы получили СМС c уведомлением о переходе под юрисдикцию РФ

Жители Одессы получили СМС c уведомлением о переходе под юрисдикцию РФ

Жителям Одесской области начали приходить сообщения о присоединении региона к России. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале, где также разместил скриншоты полученных эсэмэсок.

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