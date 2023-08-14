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Шон Ливингстон: «Крис Пол привнесет разнообразие в атаку «Уорриорз»

Трехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» Шон Ливингстон рассказал о пользе, которую способен принести команде разыгрывающий Крис Пол.

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