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Орловские новости

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Из Орловской области за рубеж вывезли 35 домашних питомцев

Из Орловской области за рубеж вывезли 35 домашних питомцев

24 собаки и 11 кошек из Орловской области переехали в Абхазию, Грузию, на Кипр, а также в Израиль, Сербию, Турцию, Германию и Черногорию.

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