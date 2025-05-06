Победители Зеленой премии — 2024 в номинации «Экологические лидеры» расширили свои проекты и вложили средства из выигрыша не только в экоинициативы, но и в гуманитарные миссии, связанные с защитой природы.
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