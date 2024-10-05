Новая модель Toyota получит 2-литровый мотор мощностью 400 л.с.

Легендарная Toyota MR2, не выпускавшаяся с 2007 года, готовится к своему триумфальному возвращению. И на этот раз, судя по всему, она возвращается не просто обновленной, а полностью переосмысленной, с новым дизайном, мощнейшим двигателем и передовыми технологиями.
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