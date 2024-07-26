Какой была мода 80-х и как мы перешли от эпохи огромных подплечников в эпоху онлайн-бутиков

Красота и стильБольше по теме Помните тот самый бабушкин сундук, доверху набитый тайнами прошлого? Старинные кружева, платья с запахом, бусы под янтарь… Ах, нет, мы же вспоминаем моду 80-х годов! Итак: взбитые локоны "химки" с начесом, плечи с подплечниками, джинсы-варенки, добытые невероятным трудом.