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Какой была мода 80-х и как мы перешли от эпохи огромных подплечников в эпоху онлайн-бутиков

Какой была мода 80-х и как мы перешли от эпохи огромных подплечников в эпоху онлайн-бутиков

Красота и стильБольше по теме Помните тот самый бабушкин сундук, доверху набитый тайнами прошлого? Старинные кружева, платья с запахом, бусы под янтарь… Ах, нет, мы же вспоминаем моду 80-х годов! Итак: взбитые локоны "химки" с начесом, плечи с подплечниками, джинсы-варенки, добытые невероятным трудом.

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