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«Бавария» предлагала Рангнику зарплату в 10 раз выше, чем в сборной Австрии, и поддержку на несколько лет. Но его это не убедило

Как пишет The Athletic, в начале этой недели в мюнхенском клубе полагали, что Рангник примет предложение.

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