Принц Гарри заблудился в Лондоне и трижды перепутал нужный ему дом

Принц Гарри минимум трижды ошибся, пока искал дом приятеля в Лондоне.Британские власти снизили уровень полицейской охраны принца Гарри во время приездов в Великобританию, поэтому герцогу Сассекскому пришлось самостоятельно искать дом друга в Лондоне.
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