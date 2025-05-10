Принц Гарри заблудился в Лондоне и трижды перепутал нужный ему дом

Принц Гарри минимум трижды ошибся, пока искал дом приятеля в Лондоне.Британские власти снизили уровень полицейской охраны принца Гарри во время приездов в Великобританию, поэтому герцогу Сассекскому пришлось самостоятельно искать дом друга в Лондоне.