❗️Ялтинца будут судить за сотрудничество с СБУ Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина был противником проведения СВО и сам связался с украинскими спецслужбами.
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❗️Ялтинца будут судить за сотрудничество с СБУ Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, мужчина был противником проведения СВО и сам связался с украинскими спецслужбами.