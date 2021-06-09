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В Амурской области прошла периодическая лётная проверка радиомаячной системы аэродрома дальней авиации ВКС

В Амурской области прошла периодическая лётная проверка радиомаячной системы аэродрома дальней авиации ВКС

Полёты специализированной лаборатории проводились в простых условиях метеорологической обстановки с использованием разных режимов работы специальной аппаратуры.

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