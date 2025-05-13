Доктор Мясников призвал контролировать холестерин и сахар для защиты от инсульта

Известный телеврач Александр Мясников дал одну рекомендацию россиянам, как защититься от инсульта. Совет доктора в выпуске программы «О самом главном» на канале «Россия 1» обозначен популярной поговоркой.
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