Оперштаб: мужчина пострадал при детонации дрона ВСУ в поселке Ракитное

В поселке Ракитное Белгородской области в результате детонации беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина.
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