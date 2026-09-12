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Военное обозрение

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Бесшумный пистолет без глушителя

Бесшумный пистолет без глушителя

В конце XIX века нашлись инженеры, которые попытались создать устройства, заглушающие звук выстрела. Первенствовали в этой области швейцарцы и датчане.

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