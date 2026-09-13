«Правильно». Фернандо Алонсо поддержал штраф Сайнса за контакт на скорости 340 км/ч

«Правильно». Фернандо Алонсо поддержал штраф Сайнса за контакт на скорости 340 км/чОткрытый источникДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо признался, что ему было страшно при контакте с Карлосом Сайнсом в гонке в Мадриде.
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