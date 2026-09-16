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Бывший наставник «Спартака» Тедеско продержался в «Болонье» всего четыре матча

Бывший наставник «Спартака» Тедеско продержался в «Болонье» всего четыре матча

Доменико Тедеско покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Болонья» всего через четыре матча после назначения, сообщает пресс-служба «Болоньи».

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