«Акулы-людоеды в Чёрном море»: когда они могут там появятся

В глубинах мирового океана акул обитает великое множество — более 520 видов, разительно отличающихся друг от друга размерами и формами: от огромной китовой акулы более 20 м в длину до крошечной Etmopterus perryi величиной с человеческую ладонь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии