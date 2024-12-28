В подмосковном Дмитрове сотрудники Госавтоинспекции исполнили новогоднюю мечту ребенка

В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Дмитровскому г.о. вместе с представителями благотворительного фонда «Доброфонд» исполнили мечту 12-летнего Арсения Осипова, который мечтал об аквариуме с рыбками и покататься на автомобиле ДПС с сиреной.