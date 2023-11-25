В Совфеде оценили признание Киева в срыве переговоров по вине Джонсона

Ситуация на фронте зашла в тупик, Украина несет большие потери, в связи с чем именно сейчас и появилось признание властей страны о том, что Запад рекомендовал Киеву прекратить переговоры с Россией весной 2022 года.
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