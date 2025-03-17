Психологи разобрались, почему гетеросексуальные женщины смотрят лесбийское порно

Предпочтения в порнографическом контенте способны многое рассказать о психике человека. Согласно одному из недавних исследований, чрезмерный просмотр видео «для взрослых» характерен для одиноких людей с трудностями в регулировании эмоций.
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