ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ
ГлавнаяБлогФотопутешествиеИСТОРИЯНЛО, космосАномальные зоныЖ З ЛЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАЙНЫ ВСЕЛЕННОЙ

23 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    единственный правдивый абзац из всей лживой статейки: ...режим Сталина готовил новые захватнические войны в Европе, р...Страна, которую м...
  • Ингерман Ланская
    И ЭТО Радует!!! Русский Народ в 1991-м сбросил ненавистный оккупационный режим!!!!Страна, которую м...
  • Махамбет Толеугазин
    Давай супер вулкан не тормози, жахни .Йеллоустон тронул...

Страна, которую мы потеряли

Страна, которую мы потеряли

«Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
И ЭТО Радует!!! Русский Народ в 1991-м сбросил ненавистный оккупационный режим!!!!
Ответить
2 час.
Ингерман Ланская
единственный правдивый абзац из всей лживой статейки: ...режим Сталина готовил новые захватнические войны в Европе, развязал Вторую мировую войну и даже был хуже гитлеровской Германии. Что в Великой Отечественной войне победил народ, но страшной ценой. Коммунисты буквально «завалили трупами» вермахт, а затем оккупировали Восточную Европу, подавив свободу и независимость поляков, венгров, болгар, румын, восточных немцев и т. д. Что Москва десятилетиями подавляла свободу в Восточной Европе и по всему миру.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх