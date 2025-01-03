«Коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество.
Страна, которую мы потеряли
Комментарии
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Ингерман Ланская
И ЭТО Радует!!! Русский Народ в 1991-м сбросил ненавистный оккупационный режим!!!!
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2 час.
Ингерман Ланская
единственный правдивый абзац из всей лживой статейки: ...режим Сталина готовил новые захватнические войны в Европе, развязал Вторую мировую войну и даже был хуже гитлеровской Германии. Что в Великой Отечественной войне победил народ, но страшной ценой. Коммунисты буквально «завалили трупами» вермахт, а затем оккупировали Восточную Европу, подавив свободу и независимость поляков, венгров, болгар, румын, восточных немцев и т. д. Что Москва десятилетиями подавляла свободу в Восточной Европе и по всему миру.
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2 час.
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