Более 10,5 млн венесуэльцев проголосовали на референдуме по Эссекибо

Больше 10,5 миллионов венесуэльцев проголосовали на консультативном референдуме в защиту притязаний страны на территорию Эссекибо, которая является предметом спорта с Британией и Гайаной последние 150 лет.
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