БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Кая Каллас обычная марионетка,ей пишут текст,она его читает.Кая далеко не Меркель,тва была лидер,а не взяточница!Европа в ярости: ...
  • Валерий Светлый
    Надо было подвести под расстрел всех изменников Родины, которые торговали территориями, начиная с хруща...СССР – Китай: соб...
  • Яна Орлова
    Столько болтовни, а мигранты все прибывают! Довели народ до того , что многие уже хотят:" Всех мигрантов вон, а кто ...«Вырву ноги и убь...

Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана

Англосаксы стремятся наложить лапу на природные богатства Кыргызстана

Рустам МАСАЛИЕВ  На фоне сильного недовольства коллективного Запада тем, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров убедительно просит не вмешиваться во внутренние дела страны, подкрепляя свои требования реальными практическими действиями в ходе председательства Бишкека в ОДКБ в этом году и анонсированием визита в Москву на 80-летнюю годовщину Великой Победы 9 мая, оппозиционная пресса просто уже не знает, как опорочить его и ближайших соратников в целях организации очередной цветной революции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх