КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА К сожалению, в информационной повестке вокруг вторжения ВСУ в Курскую область продолжают царить алармистские высказывания и замечания.
В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед
Комментарии
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Ратник Ратник
+Интересно. Причины этих негативных ажиотажей всем понятны (и не только по Курску). Стадо политических, которые раньше двигали политику партии в войска, огромно. А какой от них толк, если никто рта не открывает. Боятся многозвёздние, что не то или не так скажут. пусть выступают сами С ДЕТАЛЬНЫМ (насколько возможно) анализом ситуации и перспектив её развития. А то один уже крякнул про 3 суток...
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19 час.
М
Мария
Разбор полётов должен проводиться не во время полёта, а после него. И не публикой, а профессионалами. Должна быть военная цензура!
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19 час.
Игорь Кузнецов
Показывать реальное положение в приграничных областях РФ, которые подверглись атаке ВСУ - это одно. Но "таражировать" паникёрские вбросы в инфопространство - это другое. И о тех, кто вспоминает СМЕРШ (даже хочет его возглавить, как сказано было в ток-шоу на канале ТВ) - за такие слова о ВС РФ во время ВОВ поставили бы "к стенке". Пограничники держались сколько могли, они имели только стрелковое оружие - вот о чём нужно сообщать.
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18 час.
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