В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

Ратник Ратник +Интересно. Причины этих негативных ажиотажей всем понятны (и не только по Курску). Стадо политических, которые раньше двигали политику партии в войска, огромно. А какой от них толк, если никто рта не открывает. Боятся многозвёздние, что не то или не так скажут. пусть выступают сами С ДЕТАЛЬНЫМ (насколько возможно) анализом ситуации и перспектив её развития. А то один уже крякнул про 3 суток...

М Мария Разбор полётов должен проводиться не во время полёта, а после него. И не публикой, а профессионалами. Должна быть военная цензура!