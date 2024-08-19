Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Александр Б
    Бабы на кухню, мужики слезли в диванов и на войну, сопли в школу, а ЦИПСО-шники пошли на хуй.С Шойгу пересекал...
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    Иди у Куев, черноброва дивчина.С Шойгу пересекал...
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В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

В помощь Дюмину ждут Суровикина: Почему первые провалы в Курской области оказались важнее побед

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА К сожалению, в информационной повестке вокруг вторжения ВСУ в Курскую область продолжают царить алармистские высказывания и замечания.

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Комментарии
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Ратник Ратник
+Интересно. Причины этих негативных ажиотажей всем понятны (и не только по Курску). Стадо политических, которые раньше двигали политику партии в войска, огромно. А какой от них толк, если никто рта не открывает. Боятся многозвёздние, что не то или не так скажут. пусть выступают сами С ДЕТАЛЬНЫМ (насколько возможно) анализом ситуации и перспектив её развития. А то один уже крякнул про 3 суток...
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19 час.
М
Мария
Разбор полётов должен проводиться не во время полёта, а после него. И не публикой, а профессионалами. Должна быть военная цензура!
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19 час.
Игорь Кузнецов
Показывать реальное положение в приграничных областях РФ, которые подверглись атаке ВСУ - это одно. Но &quot;таражировать&quot; паникёрские вбросы в инфопространство - это другое. И о тех, кто вспоминает СМЕРШ (даже хочет его возглавить, как сказано было в ток-шоу на канале ТВ) - за такие слова о ВС РФ во время ВОВ поставили бы &quot;к стенке&quot;. Пограничники держались сколько могли, они имели только стрелковое оружие - вот о чём нужно сообщать.
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18 час.

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