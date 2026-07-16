Житель Кыштыма набрал заказы на изготовление снегоболотоходов и ничего не сделал

Житель Кыштыма набрал заказы на изготовление снегоболотоходов, но ничего так и не сделал. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры региона, обвиняемый получал от 100 до 300 тысяч рублей за один заказ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии