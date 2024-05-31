МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 134 подписчика

По каким причинам может произойти крах Китая как одного из экономических гегемонов, если все же до этого дойдет в будущем?

По каким причинам может произойти крах Китая как одного из экономических гегемонов, если все же до этого дойдет в будущем?

40K прочитали Экономика Больше по теме Все знают, что Китай – вторая экономика мира, однако не следует забывать, что она полностью от этого мира зависит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх