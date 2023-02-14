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Глава ОВА Братчук: правительство Украины активно обсуждает возможность расширения СВО на Одессу

Советник главы одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что руководство Украины стало всерьез обсуждать на разных уровнях возможность расширения специальной военной операции на Одессу.

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