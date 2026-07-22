🔥 Более 1,2 тысячи пожаров произошло в Крыму с начала года Большая часть возгораний происходит на открытых территориях — там горят трава и мусор.
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🔥 Более 1,2 тысячи пожаров произошло в Крыму с начала года Большая часть возгораний происходит на открытых территориях — там горят трава и мусор.