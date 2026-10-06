Никита Кологривый прошёл от бокса до красного диплома ГИТИСа — а теперь говорит, что в кино решают связи и деньги

Интервью Никиты Кологривого — Кощея из «Слова пацана» — шло почти два с половиной часа. Начиналось оно про сериал, а закончилось про него самого: про роли, которые кому-то достаются «на блюдечке с золотой каемочкой», про «блатных» коллег, про то, что в кино попадают по связям и деньгам, а не по таланту.