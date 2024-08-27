Как «Золотая корона» работает после санкций?

Попадание под американские санкции «Центра финансовых технологий» формально не должно влиять на работу самой платежной системы, но в первые сутки после рестрикций банки некоторых стран перестали обслуживать переводы.
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