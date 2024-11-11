Трамп и Путин созвонились: обсуждали Украину

Избранный президент Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным в четверг, и это был их первый телефонный разговор с тех пор, как Трамп победил на выборах, сообщили несколько осведомленных источников.
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