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Трамп и Путин созвонились: обсуждали Украину

Трамп и Путин созвонились: обсуждали Украину

Избранный президент Дональд Трамп поговорил с президентом России Владимиром Путиным в четверг, и это был их первый телефонный разговор с тех пор, как Трамп победил на выборах, сообщили несколько осведомленных источников.

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Комментарии
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А
Александр
Сомневаюсь однако
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