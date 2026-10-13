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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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От Водолазкина до Талеба. Что читают в книжных клубах Барнаула и как в них попасть?

От Водолазкина до Талеба. Что читают в книжных клубах Барнаула и как в них попасть?

Формат книжных клубов - совместного чтения и обсуждения книг - становится все популярнее. Какие книжные клубы существуют в Барнауле? В конце 90-х моду на книжные клубы ввела телеведущая Опра Уинфри.

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