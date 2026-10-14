Что получится, если взять культовую рабочую куртку Levi’s, японский трикотаж, который десятилетиями изготавливают на редких вязальных машинах, и добавить к ним свободный крой, ставший визитной карточкой современных коллабораций? Ответ — новая коллекция Levi’s × LOOPWHEELER × BEAMS, приуроченная к 50-летию японского ритейлера.