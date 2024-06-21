Если завтра изнасилуют именно вашу 10-летнюю дочку... Ко всем шипящим  про " не раздувайте!"

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Sergey Ivanov

И опять все по- русски! Виноваты все вокруг! Европейцы. Евреи. Но самые виноватые, конечно, проклятые пиндосы! Это ведь они разработали «программу борьбы с бедностью». За счет России. Ну, а никто не задавался вопросом: -А что, Россия уже не суверенная страна? Колония? Половой коврик, о который вытирают ноги? Так где же мы сами, русские? Почему терпим унижения- и от кого? От мигрантов! Нами правит антинародная власть? Но ведь мы сами ее избираем! И ведь каждый раз с одними и теми же стонами: «Если не ОН- то кто же?! Погибнет матушка- Русь!». Так на что жаловаться? Не првильнее ли, вместо того, чтобы показывать пальцем куда- то за океан, встать перед зеркалом- и посмотреть на себя?