Ко всем шипящим про " не раздувайте!" Благодаря расследованию депутата Матвеева мы знаем, что переселение в Россию миллионов мигрантов шло под чутким контролем Вашингтона и Лондона на деньги Всемирного банка под присмотром МОМ.
Если завтра изнасилуют именно вашу 10-летнюю дочку... Ко всем шипящим про " не раздувайте!"
Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
И опять все по- русски! Виноваты все вокруг! Европейцы. Евреи. Но самые виноватые, конечно, проклятые пиндосы! Это ведь они разработали «программу борьбы с бедностью». За счет России. Ну, а никто не задавался вопросом: -А что, Россия уже не суверенная страна? Колония? Половой коврик, о который вытирают ноги? Так где же мы сами, русские? Почему терпим унижения- и от кого? От мигрантов! Нами правит антинародная власть? Но ведь мы сами ее избираем! И ведь каждый раз с одними и теми же стонами: «Если не ОН- то кто же?! Погибнет матушка- Русь!». Так на что жаловаться? Не првильнее ли, вместо того, чтобы показывать пальцем куда- то за океан, встать перед зеркалом- и посмотреть на себя?
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12 час.
Сергей Алексеев
Ты казачек засланный летом на работу не ходишь, когда твои дети на каникулах???
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2 час.
Сергей Алексеев
Гораздо больше народу перестанет смотреть на это терпимо, когда наши правоохранительные органы будут работать не только по букве, но и по сути законов. Когда поводом для возбуждения дела будет не заявление потерпевшего , а наличие преступления.
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2 час.
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