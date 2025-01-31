Капитан полиции погиб в Ярославской области при задержании преступника

В Ярославской области при исполнении служебного долга погиб капитан полиции Анатолий Тутынин.Капитан полиции УМВД России по Ярославской области Анатолий Тутынин погиб во время исполнения служебного долга.
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