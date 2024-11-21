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Царьград

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"Русская община": йеменский маньяк в Екатеринбурге упивался безнаказанностью

"Русская община": йеменский маньяк в Екатеринбурге упивался безнаказанностью

Стало известно о новых жертвах иностранного студента, который приставал к русским женщинам на улицеИсторию со студентом Уральского медуниверситета из Йемена, который обвиняется в частности, в приставаниях к женщинам на улице, прокомментировал координатор "Русской общины" Андрей Ткачук.

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