"Русская община": йеменский маньяк в Екатеринбурге упивался безнаказанностью

Стало известно о новых жертвах иностранного студента, который приставал к русским женщинам на улицеИсторию со студентом Уральского медуниверситета из Йемена, который обвиняется в частности, в приставаниях к женщинам на улице, прокомментировал координатор "Русской общины" Андрей Ткачук.